Evropski savet odobrio zabranu uvoza ruskog gasa u EU

Države članice EU zvanično su usvojile uredbu koja vodi ukidanju uvoza gasa iz Rusije u EU, saopštio je Evropski savet.

U saopštenju Saveta piše da će potpuna zabrana uvoza ruskog tečnog gasa stupiti na snagu od početka 2027. godine, a uvoza gasa putem gasovoda od jeseni 2027. godine. Zabrana će početi da se primenjuje šest nedelja po stupanju uredbe na snagu, a postojeći ugovori će imati prelazni period. Navodi se da je svrha „postepenog pristupa“ da se ograniči uticaj prestanka uvoza na tržišta i cene. Nepoštovanje uredbe donosi kaznu od „najmanje 2,5 miliona evra za pojedince,