„Konačni dokument je bio rezultat istinskih kompromisa, ravnopravnih i obostrano korisnih” – rekao je Medvedev

MOSKVA – Kada 5. februara 2026. godine bude istekao rusko-američki Sporazum o smanjenju strateškog naoružanja (Novi START) obnavljanje saradnje između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u oblasti kontrole naoružanja zahtevaće povoljne uslove, pre svega elementarnu normalizaciju rusko-američkih odnosa, izjavio je danas zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev. „Moskva mora da osigura da je zvanični Vašington spreman da u