Zelenski: Nećemo odustati od Donbasa, tražimo kompromis; Moskva: Tramp ima poziv da poseti Rusiju

RTS pre 1 sat
Rat u Ukrajini – 1.432. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kaže da će datum završetka rata biti određen sporazumom o bezbednosnim garancijama od strane Sjedinjenih Država. Moskva podseća da je Donald Tramp dobio poziv da poseti Rusiju još u Enkoridžu.

U Kijevu je više od 800.000 pretplatnika bez struje, na snazi su vanredna isključenja. Bez grejanja je i dalje oko 1.700 višespratnica u prestonici. Ukrajina ni pod kojim uslovima neće predati Donbas Rusiji po mirovnom sporazumu, tako da se mora tražiti kompromis, poručuje predsednik Volodimir Zelenski. Saopštio je i da je dokument o američkim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu već sto posto spreman i da preostaje samo da se potpiše. Dodaje, da konkretne
RTV pre 49 minuta
RTV pre 49 minuta
