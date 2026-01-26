RHMZ objavio upozorenje na olujni vetar, u Banatu na snazi narandžasti meteoalarm

RTV pre 16 minuta  |  Tanjug
RHMZ objavio upozorenje na olujni vetar, u Banatu na snazi narandžasti meteoalarm

NOVI SAD - Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na olujni južni i jugoistočni vetar na području Srbije koji će danas na jugu Banata biti i sa udarima olujne jačine - oko 85 km/h.

Kako se navodi, danas će u košavskom području i na planinama duvati umeren i jak južni i jugoistočni vetar, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine - oko 85 km/h, zbog čega je na području Banata na snazi narandžasti meteoalarm. Tokom dana vetar će oslabiti, a olujna košava ponovo se prognozira za sredu 28. januara. RHMZ upozorava da će u sredu na području Beograda duvati jaka i olujna košava sa udarima vetra iznad 60 km/h. U Srbiji će danas biti umereno do
Ključne reči

KošavaNovi SadBanatSnegRHMZ

