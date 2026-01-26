Danas oblačno sa jakim vetrom, mestimično sa kišom

Serbian News Media pre 28 minuta
Danas oblačno sa jakim vetrom, mestimično sa kišom

U više delova Srbije će danas duvati jak južni i jugoistočni vetar, naročito u košavskom području i na planinama sa udarima olujne, a na jugu Banata i orkanske jačine, do oko 100 kilometara na čas, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vreme u Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, na severozapadu zemlje uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a na visokim planinama i sa snegom. Ujutro i pre podne duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine, a on će u toku dana oslabiti. Najniža temperatura biće od nula do devet, a najviša dnevna od sedam do 13, u Timočkoj krajini oko tri stepena. Vreme u Beogradu će danas biti pretežno oblačno
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Oblačno i nestabilno vreme, kiša na istoku Srbije, moguć sneg na planinama

Oblačno i nestabilno vreme, kiša na istoku Srbije, moguć sneg na planinama

Glas Zaječara pre 18 minuta
Vremenska prognoza: Oblačno, vetar, kiša – evo kakvo nas vreme očekuje

Vremenska prognoza: Oblačno, vetar, kiša – evo kakvo nas vreme očekuje

Danas pre 1 sat
Narandžasti meteoalarm u Banatu: RHMZ upozorava na olujne udare vetra

Narandžasti meteoalarm u Banatu: RHMZ upozorava na olujne udare vetra

Euronews pre 1 sat
RHMZ izdao upozorenje za danas – ovaj deo Srbije je posebno na udaru

RHMZ izdao upozorenje za danas – ovaj deo Srbije je posebno na udaru

Nova pre 1 sat
RHMZ izdao upozorenje na olujni vetar za naredne dane

RHMZ izdao upozorenje na olujni vetar za naredne dane

N1 Info pre 1 sat
RHMZ objavio upozorenje na olujni vetar, u Banatu na snazi narandžasti meteoalarm

RHMZ objavio upozorenje na olujni vetar, u Banatu na snazi narandžasti meteoalarm

RTV pre 1 sat
RHMZ objavio upozorenje na olujni vetar, u Banatu na snazi narandžasti meteoalarm

RHMZ objavio upozorenje na olujni vetar, u Banatu na snazi narandžasti meteoalarm

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatSnegRHMZsrbija

Vojvodina, najnovije vesti »

Mateja Srejić član reprezentacije Srbije za Međunarodnu olimpijadu iz veštačke inteligencije

Mateja Srejić član reprezentacije Srbije za Međunarodnu olimpijadu iz veštačke inteligencije

Subotica.com pre 3 minuta
Deo Grabavice bez grejanja

Deo Grabavice bez grejanja

Moj Novi Sad pre 8 minuta
Može li analiza krvi iz prsta da pomogne u dijagnostikovanju Alchajmerove bolesti

Može li analiza krvi iz prsta da pomogne u dijagnostikovanju Alchajmerove bolesti

BBC News pre 43 minuta
Prekidi grejanja u Novom Sadu

Prekidi grejanja u Novom Sadu

RTV pre 13 minuta
Oblačno i nestabilno vreme, kiša na istoku Srbije, moguć sneg na planinama

Oblačno i nestabilno vreme, kiša na istoku Srbije, moguć sneg na planinama

Glas Zaječara pre 18 minuta