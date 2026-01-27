Ovde je sve počelo: Crkva u kojoj je kršten Sveti Sava ovako danas izgleda FOTO

Sveti Sava slavi se u Srbiji i kao školska i kao krsna slava, a poseban je dan u Starom Rasu, mestu gde se nalazi krstionica Svetog Save.

Upravo iz Petrove crkve počela je ljubav Rastka Nemanjića prema veri i bogu. Naime, krstionici u Petrovoj crkvi krštena su sva tri sina velikog srpskog župana Stefana Nemanje, Vukan, Stefan i najmlađi Rastko, kasnije monah Sava. Starešina crkve Svetih Apostola Petra i Pavla, Tomislav Milenković, govorio je ranije za TV Prva o velikoj ulozi crkve svetog Petra i Pavla u Rasu u životu Svetoga Save. "Crkva svetih apostola Petra i Pavla u Rasu je značajna po tome što je