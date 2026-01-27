Pavle Nikolić je MVP kola

Košarkaš Borca iz Čačka Pavle Nikolić proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 16. kola ABA lige, saopšteno je na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.

Košarkaši Borca su u 16. kolu ABA lige na svom terenu pobedili Krku (71:69). Nikolić je na ovom meču zabeležio 27 poena, 12 skokova, dve ukradene lopte i jednu blokadu. On je na terenu proveo nešto više od 33 minuta, a imao je indeks korisnosti 39 Košarkaši Borca se trenutno nalaze na šestom mestu na tabeli grupe A regionalne ABA lige sa pet pobeda i devet poraza.