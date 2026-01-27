"Treba da se prekine sednica da se ne bi trošile narodne pare" Burna rasprava u Skupštini Srbije, Brnabić otkrila da li biti povučen set pravosudnih zakona: "Došli ste pre pola sata, ali ćete platu za danas uzeti" (video)

Blic pre 3 sata
"Treba da se prekine sednica da se ne bi trošile narodne pare" Burna rasprava u Skupštini Srbije, Brnabić otkrila da li biti…
Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o amandmanima na set pravosudnih zakona, koje je predložio Uglješa Mrdić iz Srpske napredne stranke U paketu zakona navedene su izmene i dopune Zakona o Visokom savetu tužilaštva i drugih vezanih propisa Poslanici Skupštine Srbije završili su oko 18 časova raspravu po amandmanima na svih pet zakona iz oblasti pravosuđa koji su na dnevnom redu, a koje je podneo poslanik SNS Uglješa Mrdić, kao i na izmene Zakona o državnim
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Skupština Srbije sutra glasa o predlozima pravosudnih zakona koje je predložio Uglješa Mrdić

Skupština Srbije sutra glasa o predlozima pravosudnih zakona koje je predložio Uglješa Mrdić

Insajder pre 3 sata
Završena rasprava o amandmanima na set pravosudnih zakona u Skupštini Srbije, sutra glasanje

Završena rasprava o amandmanima na set pravosudnih zakona u Skupštini Srbije, sutra glasanje

RTV pre 3 sata
Stefan Janjić (SRCE): Vujić ministar nepravde, a SRCE će dovesti sveštenika da osvešta prostorije gde su dolazili sa…

Stefan Janjić (SRCE): Vujić ministar nepravde, a SRCE će dovesti sveštenika da osvešta prostorije gde su dolazili sa provokatorima iz Informera

Glas Šumadije pre 3 sata
Završena rasprava o amandmanima na set pravosudnih zakona, sutra glasanje

Završena rasprava o amandmanima na set pravosudnih zakona, sutra glasanje

RTS pre 4 sati
Poslanici završili rad za danas: Evo kada se nastavlja glasanje

Poslanici završili rad za danas: Evo kada se nastavlja glasanje

Telegraf pre 4 sati
Vujić: Mrdićevim zakonima se ne smanjuju nadležnosti Visokog saveta tužilaštva

Vujić: Mrdićevim zakonima se ne smanjuju nadležnosti Visokog saveta tužilaštva

Insajder pre 5 sati
Janjić (SRCE): „Kritike ministru Vujiću i najava osveštenja skupštinskih prostorija“

Janjić (SRCE): „Kritike ministru Vujiću i najava osveštenja skupštinskih prostorija“

Serbian News Media pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeTužilaštvoSrpska napredna strankaSNS

Politika, najnovije vesti »

Verbić o skupu „Znanje je moć“: Da nije bilo govora rektora Đokića, ja bih rekao da je ovo bila priredba

Verbić o skupu „Znanje je moć“: Da nije bilo govora rektora Đokića, ja bih rekao da je ovo bila priredba

Danas pre 1 sat
Da li je Baka Prase novi projekat vlasti za rasipanje glasova?

Da li je Baka Prase novi projekat vlasti za rasipanje glasova?

Danas pre 2 sata
Vučićev davni intervju u kojem se izvinio Danasu ima skrivenu vezu sa sednicom Vlade na kojoj ponižava ministre

Vučićev davni intervju u kojem se izvinio Danasu ima skrivenu vezu sa sednicom Vlade na kojoj ponižava ministre

Danas pre 2 sata
Kreće najprljavija kampanja do sada: Vučić juriša na mesto premijera i veruje samo – sebi

Kreće najprljavija kampanja do sada: Vučić juriša na mesto premijera i veruje samo – sebi

Danas pre 3 sata
CIK Kosova: Prebrojani glasovi u 28 opština

CIK Kosova: Prebrojani glasovi u 28 opština

Danas pre 4 sati