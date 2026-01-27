Skupština Srbije sutra glasa o predlozima pravosudnih zakona koje je predložio Uglješa Mrdić

Insajder pre 2 sata
Skupština Srbije sutra glasa o predlozima pravosudnih zakona koje je predložio Uglješa Mrdić

Poslanici Skupštine Srbije završili su danas sednicu na kojoj se, između ostalog, raspravljalo o amandmanima na set pravosudnih zakona, koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić. Sutra od 10 časova poslanici će glasati o izmenama pravosudnih zakona.

Poslanici opozicije u Skupštini Srbije ocenili su danas da su se Ministarstvo pravde i Vlada sakrili iza predloga pravosudnih zakona poslanika Srpske napredne stranke Uglješe Mrdića da bi izbegli javnu raspravu i naveli da je cilj izmena zakona da se poveća centralizacija i kontrola. Poslanik Narodnog pokreta Srbije Aleksandar Ivanović rekao je da će, ukoliko se izglasaju izmene i dopune Zakona o javnom tužilaštvu, na teritoriji Beograda, gde su tri osnovna javna
