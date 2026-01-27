Macut: Vreme da se razmišlja o rekonstrukciji vlade, možda već na proleće

Morava info pre 3 sata  |  Beta
Macut: Vreme da se razmišlja o rekonstrukciji vlade, možda već na proleće

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut najavio je danas da će morati na proleće da se razmišlja o rekonstrukciji Vlade.

Naveo je da su prioriteti Vlade projekat EKSPO, infrastrukturni projekti i elektroprivreda, zdravstvo, obrazovanje, nauka i vojska. Ocenio je da će Zakon o upotrebi mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama koje je predložio ombudsman, doneti promene i kazao da treba da se otvori javna rasprava na tu temu, kao i na temu reformi obrazovnog sistema. Naveo je da su blokade na graničnim prelazima uzrokovane nerazumevanjem i nefleksibilnošću administracije u
