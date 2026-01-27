Sabalenka i Zverev u polufinalu Australijan opena

Ona je pobedila 27. teniserku na WTA listi posle sat i 30 minuta.

Sabalenka, koja je prošle godine igrala finale u Melburnu, juri treću titulu na Australijan openu u poslednje četiri sezone. Beloruskinja je slavila 2023. i 2024. godine, dok je prošle godine u finalu poražena od Amerikanke Medison Kiz. Sabalenka je rano preuzela kontrolu u duelu, povela 3:0 u prvom setu. Amerikanka srpskog porekla imala je tri brejk lopte u dugom devetom gemu prvog seta, ali nije uspela da ih iskoristi protiv prve igračice sveta. Sabalenka je