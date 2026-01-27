Indija i EU zaključile sporazum o slobodnoj trgovini

Indija i Evropska unija zvanično su u utorak zaključile sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini, o kome se pregovaralo više od 20 godina, a koji je indijski premijer Narendra Modi pozdravio ocenjujući da pruža mnogo mogućnosti.

U složenim geopolitičkim okolnostima, sporazum bi trebalo da omogući da se obe strane bolje zaštite od kineske konkurencije i posledica američkog carinskog rata. "To je sporazum svih sporazuma širom sveta", rekao je Modi u govoru održanom u Nju Delhiju pre sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom (Costa) i predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen (von der Leyen). "Sporazum će ponuditi brojne mogućnosti za 1,4 milijarde stanovnika