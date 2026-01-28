Ukinuta neradna nedelja u Crnoj Gori

Ustavni sud Crne Gore proglasio je neustavnom odluku o neradnoj nedelji u trgovinama, jer je u suprotnosti sa ustavnim principima jednakosti svih pred zakonom.

Ustavni sud je ovakvu odluku doneo na današnjoj sednici, a portparol Ustavnog suda Danilo Ajković saopštio je da je ukinuta odredba Zakona o unutrašnjoj trgovini kojom je uvedena neradna nedelja u trgovini kao neustavna, jer se njome krši sloboda preduzetništva i princip jednakosti svih pred zakonom i jer se jednoj grupi preduzetnika omogućava rad nedeljom i tokom praznika, a drugoj zabranjuje. "Sud je ocenio da se navedenom odredbom krši sloboda preduzetništva