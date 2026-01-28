Neradna nedelja u prodavnicama Crne Gore sada neustavna

Ustavni sud Crne Gore, na danas održanoj sjednici, ukinuo je kao neustavan član 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, odnosno neradnu nedelju u trgovinama.

Kako piše u zvaničnom saopštenju objavljenom na sajtu Suda, ocenjeno je da se navedenom odredbom krši sloboda preduzetništva garantovana Ustavom, kao i ustavni princip jednakosti svih pred zakonom, jer je jednoj grupi preduzetnika/trgovaca omogućeno da obavlja djelatnost nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika, dok je drugoj grupi to zabranjeno. Ustavom su precizno propisani razlozi zbog kojih se može ograničiti sloboda preduzetništva (radi zaštite zdravlja