Uvedena vanredna odbrana od poplava u Priboju

Zbog pogoršanja hidrološke situacije i povećanog rizika od daljeg plavljenja, JVP "Srbijavode" je uvelo vanrednu odbranu od poplava na delu sektora C.7 - Lim (Priboj - Prijepolje - Sjenica), i to na vodotoku Poblačnica.

Vanredna odbrana od poplava je uvedena juče, u skladu sa Operativnim planom odbrane od poplava za 2026. godinu, saopštilo je JVP "Srbijavode". Usled obilnih padavina i naglog otapanja snega u prethodnom periodu, u jutarnjim časovima 26. januara došlo je do naglog porasta vodostaja i izlivanja bujičnih vodotokova na području opštine Priboj, pre svega reke i vodotoka Poblačnice, što je prouzrokovalo poplave u više naselja. Istovremeno je proglašena vanredna situacija
