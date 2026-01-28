U pograničnim selima kod Priboja uvedena vanredna situacija zbog poplava

Usled izlavanja bujičnih potoka došlo je do poplava u pograničnim selima kod Priboja, stoga je u nekoliko mesnih zajednica usled teškog stanja proglašena vanredna situacija. – Vanredna situacija je proglašena u Mesnim zajednicama Krajčinovići i Zabrnjica, kao i na delu mesnih zajednica Bučje i Sastavci.

Obilne padavine pogodile su ovaj kraj tokom prethodna dva dana, došlo je do izlivanja vodotokova drugog reda, kaže Boris Mrdović šef Štaba za vanredne situacije u Priboju. Poplave su u pomenutim selima pričinile ogromnu materijalnu štetu, pre svega na putnoj infrastrukturi, pojedini prilazni putevi potpuno su odneti i oštećeni su mostovi. Takođe, šteta je zabeležena na imanjima i poljoprivrednoj proizvodnji kao i na pojedinim stambenim objektima. Ono što je