Priboj: Nakon bujica situacija pod kontrolom, radi se na sanaciji puteva

RTV Novi Pazar pre 4 sati
Priboj: Nakon bujica situacija pod kontrolom, radi se na sanaciji puteva

Nakon obilnih kišnih padavina i otopljenog snega, koje su izazvale bujice i velike probleme građanima opštine Priboj, situacija na teritoriji preko Uvca je pod kontrolom, saopštio je Štab za vanredne situacije opštine Priboj.

Na terenu je angažovana brojna mehanizacija, a prioritet je sanacija putnih pravaca i uspostavljanje komunikacije sa odsečenim selima. Bujice su oštetile gotovo sve lokalne puteve u tom delu opštine, ugrozile mostove i zapušile propuste. Do većine sela moglo se pristupiti jedino terenskim vozilima, a ponegde i pešice. Na opštinskom putu Sastavci – Krajčinovići – Kukurovići registrovana su dva klizišta, dok se reka Poblaćnica izlila na nekoliko mesta, poplavivši
Otvori na rtvnp.rs

Povezane vesti »

Zbog poplava, vanredna situacija u nekoliko pribojskih sela

Zbog poplava, vanredna situacija u nekoliko pribojskih sela

Ozon press pre 20 minuta
Poplavni alarm u Priboju: Uvedena vanredna odbrana, bujice ugrozile domaćinstva i mostove

Poplavni alarm u Priboju: Uvedena vanredna odbrana, bujice ugrozile domaćinstva i mostove

Glas Zapadne Srbije pre 4 sati
U pograničnim selima kod Priboja uvedena vanredna situacija zbog poplava

U pograničnim selima kod Priboja uvedena vanredna situacija zbog poplava

RTV Novi Pazar pre 5 sati
Nakon bujičnih poplava u pribojskim pograničnim selima počela sanacija puteva

Nakon bujičnih poplava u pribojskim pograničnim selima počela sanacija puteva

PP media pre 5 sati
Vanredna odbrana od poplava na području Priboja

Vanredna odbrana od poplava na području Priboja

N1 Info pre 7 sati
Srbijavode: Vanredna odbrana od poplava na području Priboja

Srbijavode: Vanredna odbrana od poplava na području Priboja

Insajder pre 7 sati
Građanima upućen hitan apel Vanredna odbrana od poplava u ovom mestu u Srbiji: Stanje je ozbiljno i nestabilno, oglasili se…

Građanima upućen hitan apel Vanredna odbrana od poplava u ovom mestu u Srbiji: Stanje je ozbiljno i nestabilno, oglasili se nadležni

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegPriboj

Društvo, najnovije vesti »

Misteriozne "piramide" svuda po Srbiji: Beograđanin ostao u šoku kada je naleteo na jednu u Banatu, evo kako su se tu stvorile…

Misteriozne "piramide" svuda po Srbiji: Beograđanin ostao u šoku kada je naleteo na jednu u Banatu, evo kako su se tu stvorile

Blic pre 30 minuta
Kako se država preuzima bez izbora?

Kako se država preuzima bez izbora?

Danas pre 35 minuta
Lančani sudar u Zemunu, ima povređenih

Lančani sudar u Zemunu, ima povređenih

Danas pre 15 minuta
UN objavile izveštaj o napadima na United Media: Vlada Srbije bez odgovora, ali se javio direktor Telekoma

UN objavile izveštaj o napadima na United Media: Vlada Srbije bez odgovora, ali se javio direktor Telekoma

Danas pre 1 sat
Bošković (SRCE): Šapićeva izjava pokušaj prikrivanja zločina nad kulturom

Bošković (SRCE): Šapićeva izjava pokušaj prikrivanja zločina nad kulturom

Danas pre 1 sat