Priboj: Nakon bujica situacija pod kontrolom, radi se na sanaciji puteva

Nakon obilnih kišnih padavina i otopljenog snega, koje su izazvale bujice i velike probleme građanima opštine Priboj, situacija na teritoriji preko Uvca je pod kontrolom, saopštio je Štab za vanredne situacije opštine Priboj.

Na terenu je angažovana brojna mehanizacija, a prioritet je sanacija putnih pravaca i uspostavljanje komunikacije sa odsečenim selima. Bujice su oštetile gotovo sve lokalne puteve u tom delu opštine, ugrozile mostove i zapušile propuste. Do većine sela moglo se pristupiti jedino terenskim vozilima, a ponegde i pešice. Na opštinskom putu Sastavci – Krajčinovići – Kukurovići registrovana su dva klizišta, dok se reka Poblaćnica izlila na nekoliko mesta, poplavivši