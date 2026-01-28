Nakon bujičnih poplava u pribojskim pograničnim selima počela sanacija puteva

Priboj – Nakon obilnih kišnih padavina i bujičnih voda koje su prethodnih dana izazvale velike probleme građanima opštine Priboj, naročito na teritoriji preko Uvca, situacija je trenutno pod kontrolom.

Na terenu je angažovana brojna mehanizacija, a intenzivno se radi na sanaciji oštećenih putnih pravaca kako bi se uspostavila normalna komunikacija sa selima koja su bila privremeno odsečena, zaključeno je na sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije. Podsetimo, obilne padavine koje su u nedelju uveče, zahvatile ovo područje, u kombinaciji sa topljenjem snega, izazvale su pravi haos na gotovo svim seoskim putevima preko Uvca. Bujične vode su nosile sve pred