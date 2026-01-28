Nakon bujičnih poplava u pribojskim pograničnim selima počela sanacija puteva

PP media pre 2 sata
Nakon bujičnih poplava u pribojskim pograničnim selima počela sanacija puteva

Priboj – Nakon obilnih kišnih padavina i bujičnih voda koje su prethodnih dana izazvale velike probleme građanima opštine Priboj, naročito na teritoriji preko Uvca, situacija je trenutno pod kontrolom.

Na terenu je angažovana brojna mehanizacija, a intenzivno se radi na sanaciji oštećenih putnih pravaca kako bi se uspostavila normalna komunikacija sa selima koja su bila privremeno odsečena, zaključeno je na sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije. Podsetimo, obilne padavine koje su u nedelju uveče, zahvatile ovo područje, u kombinaciji sa topljenjem snega, izazvale su pravi haos na gotovo svim seoskim putevima preko Uvca. Bujične vode su nosile sve pred
Otvori na ppmedia.rs

Povezane vesti »

Poplavni alarm u Priboju: Uvedena vanredna odbrana, bujice ugrozile domaćinstva i mostove

Poplavni alarm u Priboju: Uvedena vanredna odbrana, bujice ugrozile domaćinstva i mostove

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
U pograničnim selima kod Priboja uvedena vanredna situacija zbog poplava

U pograničnim selima kod Priboja uvedena vanredna situacija zbog poplava

RTV Novi Pazar pre 2 sata
Priboj: Nakon bujica situacija pod kontrolom, radi se na sanaciji puteva

Priboj: Nakon bujica situacija pod kontrolom, radi se na sanaciji puteva

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Vanredna odbrana od poplava na području Priboja

Vanredna odbrana od poplava na području Priboja

N1 Info pre 4 sati
Srbijavode: Vanredna odbrana od poplava na području Priboja

Srbijavode: Vanredna odbrana od poplava na području Priboja

Insajder pre 4 sati
Građanima upućen hitan apel Vanredna odbrana od poplava u ovom mestu u Srbiji: Stanje je ozbiljno i nestabilno, oglasili se…

Građanima upućen hitan apel Vanredna odbrana od poplava u ovom mestu u Srbiji: Stanje je ozbiljno i nestabilno, oglasili se nadležni

Blic pre 4 sati
Priboj pod vodom: Vanredna odbrana od poplava zbog bujičnih potoka i ugroženih domaćinstava

Priboj pod vodom: Vanredna odbrana od poplava zbog bujičnih potoka i ugroženih domaćinstava

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegpoplavePriboj

Društvo, najnovije vesti »

Učenici škole u Novom Sadu: Gradonačelnik nije poželjan u našoj školi

Učenici škole u Novom Sadu: Gradonačelnik nije poželjan u našoj školi

Danas pre 26 minuta
Policija uhapsila osumnjičenog da se lažno predstavljao kao radnik MUP-a i BIA

Policija uhapsila osumnjičenog da se lažno predstavljao kao radnik MUP-a i BIA

Danas pre 36 minuta
SPC: Vešto organizovani i sofisticrani napadi na medijske resurse Patrijaršije

SPC: Vešto organizovani i sofisticrani napadi na medijske resurse Patrijaršije

Danas pre 16 minuta
„Bila je poslušna do bezumlja, eto nagrade“: Kako je slučaj „Dron lejdi Danke“ devalvirao Svetosavsku nagradu

„Bila je poslušna do bezumlja, eto nagrade“: Kako je slučaj „Dron lejdi Danke“ devalvirao Svetosavsku nagradu

Danas pre 26 minuta
Dekan Patrik Drid podneo primedbu na referat za reizbor još jednog profesora

Dekan Patrik Drid podneo primedbu na referat za reizbor još jednog profesora

Nedeljnik pre 36 minuta