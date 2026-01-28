Tramp: Iranu ističe vreme, flota spremna da brzo izvrši misiju

Beta pre 2 sata

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da Teheranu ističe vreme za postizanje sporazuma i da je američka flota koja se nalazi blizu Irana spremna da brzo izvrši misiju.

"Vreme ističe, to je zaista od suštinske važnosti! Kao što sam jednom ranije rekao Iranu, NAPRAVITE DOGOVOR! Nisu, i došlo je do operacije 'Ponoćni čekić' i velikog uništenja u Iranu", naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut soušal.

Američki predsednik je dodao da je američka flota, koju predvodi nosač aviona 'Abraham Linkoln', veća od one koja je bila poslata u misiju hapšenja bivšeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura, i da je "spremna i sposobna" da izvrši misiju "brzo i nasilno", ako bude potrebe.   

"Nadamo se da će Iran brzo sesti za pregovarački sto i pregovarati o poštenom i ravnopravnom sporazumu BEZ NUKLEARNOG ORUŽJA, onom koji je dobar za sve strane... Sledeći napad će biti mnogo gori! Ne dozvolite da se to ponovi. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju", napisao je Tramp.

(Beta, 28.01.2026)

Povezane vesti »

Tramp: Iranu ističe vreme, flota spremna da brzo izvrši misiju

Tramp: Iranu ističe vreme, flota spremna da brzo izvrši misiju

Serbian News Media pre 4 minuta
Tramp upozorio Iran da će "napasti snažnije" ako ne pristane na sporazum, Teheran odgovorio da će se braniti

Tramp upozorio Iran da će "napasti snažnije" ako ne pristane na sporazum, Teheran odgovorio da će se braniti

Newsmax Balkans pre 33 minuta
Alarm za Trampa: "Odgovorićemo kao nikada ranije"

Alarm za Trampa: "Odgovorićemo kao nikada ranije"

B92 pre 53 minuta
Iran: Ako budemo prisiljeni, branićemo se i odgovoriti kao nikada ranije

Iran: Ako budemo prisiljeni, branićemo se i odgovoriti kao nikada ranije

Politika pre 58 minuta
Tramp pritiska Iran: Ako odbiju ponuđene opcije, sledi veliki udar: "Flota je spremna da ispuni svoju misiju brzinom i…

Tramp pritiska Iran: Ako odbiju ponuđene opcije, sledi veliki udar: "Flota je spremna da ispuni svoju misiju brzinom i nasiljem"

Blic pre 1 sat
Trampovo poslednje upozorenje Iranu: "Vreme ističe, sledeći napad će biti mnogo gori"

Trampovo poslednje upozorenje Iranu: "Vreme ističe, sledeći napad će biti mnogo gori"

Telegraf pre 1 sat
„Vreme za dogovor ističe“: Tramp preti Iranu razornijim napadom

„Vreme za dogovor ističe“: Tramp preti Iranu razornijim napadom

Sputnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranTeheranDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Tramp bi da je protera: Ko je Ilhan Omar, kongresmenka koja je poprskana nepoznatom tečnošću?

Tramp bi da je protera: Ko je Ilhan Omar, kongresmenka koja je poprskana nepoznatom tečnošću?

Danas pre 8 minuta
(Foto) Stravičan ruski napad! Voz u kom je bilo 200 ljudi usijan u plamenu, ima mrtvih! Hitno se oglasio Zelenski: "Ovo je…

(Foto) Stravičan ruski napad! Voz u kom je bilo 200 ljudi usijan u plamenu, ima mrtvih! Hitno se oglasio Zelenski: "Ovo je terorizam"

Blic pre 8 minuta
Nemačka poslala upozorenje svojim građanima koji putuju u Ameriku: "Pazite se"

Nemačka poslala upozorenje svojim građanima koji putuju u Ameriku: "Pazite se"

Blic pre 8 minuta
EU: Jačamo napore da diverzifikujemo snabdevanje tečnim naftnim gasom

EU: Jačamo napore da diverzifikujemo snabdevanje tečnim naftnim gasom

NIN pre 4 minuta
Rubio: NATO bez Amerike ne može da opstane

Rubio: NATO bez Amerike ne može da opstane

Sputnik pre 4 minuta