Tramp: Iranu ističe vreme, flota spremna da brzo izvrši misiju

Beta pre 2 sata

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da Teheranu ističe vreme za postizanje sporazuma i da je američka flota koja se nalazi blizu Irana spremna da brzo izvrši misiju.

"Vreme ističe, to je zaista od suštinske važnosti! Kao što sam jednom ranije rekao Iranu, NAPRAVITE DOGOVOR! Nisu, i došlo je do operacije 'Ponoćni čekić' i velikog uništenja u Iranu", naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut soušal.

Američki predsednik je dodao da je američka flota, koju predvodi nosač aviona 'Abraham Linkoln', veća od one koja je bila poslata u misiju hapšenja bivšeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura, i da je "spremna i sposobna" da izvrši misiju "brzo i nasilno", ako bude potrebe.

"Nadamo se da će Iran brzo sesti za pregovarački sto i pregovarati o poštenom i ravnopravnom sporazumu BEZ NUKLEARNOG ORUŽJA, onom koji je dobar za sve strane... Sledeći napad će biti mnogo gori! Ne dozvolite da se to ponovi. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju", napisao je Tramp.

(Beta, 28.01.2026)