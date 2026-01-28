Ukida se neradna nedelja u Crnoj Gori: Ustavni sud poništio zabranu rada

Ustavni sud Crne Gore ukinuo je kao neustavan član 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, odnosno neradnu nedelju u prodavnicama. Sud je ocenio da pomenuta odredba krši slobodu preduzetništva zagarantovanu Ustavom, kao i ustavni princip jednakosti svih pred zakonom, jer je jednoj grupi preduzetnika/trgovaca omogućeno obavljanje delatnosti nedeljom i na državne i druge praznike, dok je drugoj grupi to zabranjeno, saopštio je Ustavni sud.

„Ustav precizno propisuje razloge iz kojih se sloboda preduzetništva može ograničiti (radi zaštite ljudskog zdravlja, životne sredine, prirodnih resursa, kulturne baštine ili bezbednosti i odbrane Crne Gore) i zakonodavac ne može samostalno propisivati nova ograničenja van ovih ustavnih osnova, čak ni bez jasno utvrđenog legitimnog cilja u javnom interesu“, saopšteno je. Time što je jednoj grupi preduzetnika (apotekama, poslastičarnicama, pekarama, kioscima za