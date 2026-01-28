Vesna Medenica osuđena na 10 godina robije Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore ide na robiju sa sinom! (video)

Njen sin, Miloš Medenica, takođe je dobio kaznu od deset godina zatvora Osim Vesne i Miloša Medenice, u slučaju je optuženo još više osoba koje se terete za razne kriminalne radnje Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica prvostepeno je osuđena na 10 godina, saopštila je predsednica veća Višeg suda u Podgorici, sudija Vesna Kovačević. Medenicin sin Miloš Medenica takođe je osuđen na 10 godina. Specijalni tužioci Jovan Vukotić i Vukas Radonjić,