Penzionisani inspektor MUP o pretnjama koje je dobio posle kolumne u Radaru: „Zna se ko je izvlačen iz zaleđenog Dunava“

Penzionisani inspektor MUP i kolumnista Radara Predrag Simonović posle teksta "Na scenu stupa jedan novi UKP", sa podnaslovom "Kadrovi rešavaju sve" dobio je pretnje da umesto da piše, reši svoje frustracije tako što će u nevreme štetati pored zaleđenog Dunava. Ocenjuje da je očigledno tema UKP nešto što ne bi trebalo da se dira. Kako dodaje, iako u tekstu ne pominje imena, oni koji su upućeni znaju tačno o kome se radi.

Snimak ekrana, N1 „Zna se ko je izvlačen iz zaleđenog Dunava, zna se šta se dešava“, ocenjuje on. Ovo nisu prve pretnje koje je dobio, kaže, ali je ovo prva pretnja od kada radi kao kolumnista. Prethodne je vezivao za slučajeve na kojima je radio. Podseća da je na ovu pretnju reagovao NUNS, ANEM, Beogradski centar za bezbednosnu politiku. Veran Matić iz ANEM je podneo krivičnu prijavu tužilaštvu. Tužilaštvo ga je u roku od 48 sati pozvalo na razgovor, za koji kaže