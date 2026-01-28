Izmenjena uredba o energetski ugroženom kupcu: Ko sve može da dobije popust za struju?

Proširena je lista građana koji mogu da steknu status energetski ugroženog kupca i na njoj se po prvi put nalaze borci, vojni invalidi, civilni invalidi rata i primaoci porodične invalidnine, koji imaju račun za struju ili brojilo na svoje ime, rekao je danas pomoćnik ministarke energetike Radoš Popadić.

On je za RTS kazao da je izmenom Uredbe o energetski ugroženim kupcima, koja je doneta u septembru prošle godine, omogućeno da neke nove kategorije u ovoj godini dobiju taj status. „Pre svega, penzioneri sa minimalnim penzijama koji imaju račun za struju ili brojilo na svoje ime“, rekao je Popadić. Pravo na umanjenje računa za struju ili prirodni gas ili toplotnu energiju imaju i domaćinstva koja primaju socijalnu pomoć, uvećanu novčanu socijalnu pomoć, dečji