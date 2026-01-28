EU razmatra posebnu vizu za vozače kamiona: Ovo su detalji radnog dokumenta Evropske komisije

EU razmatra posebnu vizu za vozače kamiona: Ovo su detalji radnog dokumenta Evropske komisije

Evropska unija prvi put će na institucionalnom nivou otvoriti pitanje dugoročnog boravka u Šengenu za profesionalce koji zbog posla moraju da se kreću između više država članica, a među njima su i profesionalni vozači iz trećih zemalja koji trenutno blokiraju teretne prelaze.

Ova vizna strategija, prema našim informacijama, biće sutra objavljena u Briselu. U radnom dokumentu Evropske komisije, koji predstavlja osnovu za izradu nove EU vizne strategije, predviđeno je pokretanje strateške rasprave o izuzecima od pravila 90/180 dana, upravo zbog ekonomskih gubitaka i poremećaja na jedinstvenom tržištu, odnosno apela prevoznika. U dokumentu se dalje navodi se da je neophodno razmotriti boravke u Šengenskom prostoru duže od ukupno 90 dana,
