Vanredna situacija zbog bujičnih poplava u četiri mesne zajednice u Priboju: "Formirana klizišta, saniraju se putevi"

Šef Štaba za vanredne situacije u Priboju Boris Mrdović izjavio je da je u stanje četiri mesne zajednice u kojima je proglašena vanredna situacija zbog bujičnih poplava pod kontrolom i da su vodostaji u stagnaciji, a da se radi na saniranju štete na putnoj infrastrukturi.

Mrdović je rekao da su se izlili veliki bujični potoci i reka Poblaćnica u delovima četiri mesne zajednice i da su uglavnom poplavljeni pomoćni objekti. Dodao je da su u mesnoj zajednici Zabrinica ugrožena tri mosta - u centru i na na potezima Varda i Masnice. U utorak je proglašena vanredna situacija na celoj teritoriji mesnih zajednica Krajčinovići i Zabrnjica i u delovima mesnih zajednica Sastavci i Bučje. "Velike količine snega koje su bile na obroncima padina