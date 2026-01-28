Prevoznici iz regiona treći dan bokiraju granične prelaze za teretnjake: "Prolazi samo roba koju odobri krizni štab"

Prevoznici iz regiona treći dan blokiraju teretne granične terminale zbog novog sistema za ulazak i izlazak iz Evropske unije, ali i neadekvatne reakcije Evropske komisije i zemalja Šengena po pitanju tretmana profesionalnih vozača i ograničavanja njihovog boravka na teritoriji Šengena.

Pored granica u regionu u blokadi su i administrativni prelazi Jarinje, Brnjak i Merdare. Vozači međunarodnih transportnih firmi tereta nezadovoljni su novim sistemom Ulaz/Izlaz (EES) koji je uvelo 29 zemalja EU i Šengenskog sporazuma, a čime im je ograničen boravak u tim zemljama na 90 dana u periodu od šest meseci. EES je uveden, početkom oktobra 2025 godine, probni period traje do 10. aprila 2026. godine i predvđa elektronsku kontrolu na granicama Šengen