Prevoznici iz regiona treći dan bokiraju granične prelaze za teretnjake: "Prolazi samo roba koju odobri krizni štab"

NIN pre 34 minuta  |  NIN
Prevoznici iz regiona treći dan bokiraju granične prelaze za teretnjake: "Prolazi samo roba koju odobri krizni štab"

Prevoznici iz regiona treći dan blokiraju teretne granične terminale zbog novog sistema za ulazak i izlazak iz Evropske unije, ali i neadekvatne reakcije Evropske komisije i zemalja Šengena po pitanju tretmana profesionalnih vozača i ograničavanja njihovog boravka na teritoriji Šengena.

Pored granica u regionu u blokadi su i administrativni prelazi Jarinje, Brnjak i Merdare. Vozači međunarodnih transportnih firmi tereta nezadovoljni su novim sistemom Ulaz/Izlaz (EES) koji je uvelo 29 zemalja EU i Šengenskog sporazuma, a čime im je ograničen boravak u tim zemljama na 90 dana u periodu od šest meseci. EES je uveden, početkom oktobra 2025 godine, probni period traje do 10. aprila 2026. godine i predvđa elektronsku kontrolu na granicama Šengen
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Milatović pisao Marti Kos o blokadi prevoznika u Crnoj Gori: Tražimo održiva rešenja za prevoznike

Milatović pisao Marti Kos o blokadi prevoznika u Crnoj Gori: Tražimo održiva rešenja za prevoznike

Blic pre 19 minuta
Treći dan blokade graničnih prelaza za teretnjake zbog novih pravila EU

Treći dan blokade graničnih prelaza za teretnjake zbog novih pravila EU

Vesti online pre 1 sat
Privreda tone u Republici Srpskoj! Račić zamolio prevoznike da obustave blokadu: Postaćemo nepouzdan partner Evropi

Privreda tone u Republici Srpskoj! Račić zamolio prevoznike da obustave blokadu: Postaćemo nepouzdan partner Evropi

Blic pre 59 minuta
Kamiondžije treći dan blokiraju granične prelaze ka zemljama Šengena

Kamiondžije treći dan blokiraju granične prelaze ka zemljama Šengena

Newsmax Balkans pre 2 sata
Crnogorski MUP rekao ne: Neće dozvoliti produženje blokada kamiondžija, protest na njihovoj granici se završava tačno u ovo…

Crnogorski MUP rekao ne: Neće dozvoliti produženje blokada kamiondžija, protest na njihovoj granici se završava tačno u ovo vreme

Kurir pre 2 sata
Prevoznici ne popuštaju, na granici treći dan: Kamioni stoje, ugrožena privreda Balkana, ovaj sektor već oseća posledice

Prevoznici ne popuštaju, na granici treći dan: Kamioni stoje, ugrožena privreda Balkana, ovaj sektor već oseća posledice

Kurir pre 2 sata
Prevoznici treći dan blokiraju granične prelaze: Blokiran i administrativni prelaz Merdare

Prevoznici treći dan blokiraju granične prelaze: Blokiran i administrativni prelaz Merdare

Rešetka pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanEvropska UnijaEUEvropska komisijaŠengenJarinjeKrizni štabprotestiEESPrivredna komora Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Prevoznici iz regiona treći dan bokiraju granične prelaze za teretnjake: "Prolazi samo roba koju odobri krizni štab"

Prevoznici iz regiona treći dan bokiraju granične prelaze za teretnjake: "Prolazi samo roba koju odobri krizni štab"

NIN pre 34 minuta
Održan Tematski sajam zapošljavanja za oblast mašinstva i obrade metala. Poslodavcima potrebni zavarivači, inženjeri, CNC…

Održan Tematski sajam zapošljavanja za oblast mašinstva i obrade metala. Poslodavcima potrebni zavarivači, inženjeri, CNC operateri

Plus online pre 9 minuta
Srbija izdvaja 425,4 milijarde za obrazovanje u 2026: rast ulaganja, ali i dalje ispod EU standarda

Srbija izdvaja 425,4 milijarde za obrazovanje u 2026: rast ulaganja, ali i dalje ispod EU standarda

Nova ekonomija pre 4 minuta
Koje evropske zemlje ne koriste evro?

Koje evropske zemlje ne koriste evro?

Kamatica pre 29 minuta
Niško preduzeće stavilo GPS uređaje na kante za smeće - tu je i objašnjenje zašto

Niško preduzeće stavilo GPS uređaje na kante za smeće - tu je i objašnjenje zašto

Radio 021 pre 22 minuta