Vazduh u Srbiji čist - osim u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i još 19 gradova gde živi većina stanovništva

Vazduh u Srbiji je čist - osim u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i još 19 gradova gde živi većina stanovništva. To je, ukratko, poruka nove Uredbe o kvalitetu vazduha koju je usvojila Vlada Srbije.

To za N1 kaže Milenko Jovanović iz Nacionalne ekološke asocijacije (NEA) i dodaje da su istovremeno vladine agencije smanjile broj kategorija zagađenja sa tri na dve, čime najzagađeniji gradovi poput Novog Pazara i Smedereva više ne izgledaju toliko loše - bar na papiru. "Ipak, pun izveštaj o stanju vazduha nije dostupan javnosti", ukazuje Jovanović. Vlada Srbije je nedavno usvojila Uredbu o utvrđivanju liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama