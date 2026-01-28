Vazduh u Srbiji čist - osim u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i još 19 gradova gde živi većina stanovništva

Radio 021 pre 24 minuta  |  N1
Vazduh u Srbiji čist - osim u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i još 19 gradova gde živi većina stanovništva

Vazduh u Srbiji je čist - osim u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i još 19 gradova gde živi većina stanovništva. To je, ukratko, poruka nove Uredbe o kvalitetu vazduha koju je usvojila Vlada Srbije.

To za N1 kaže Milenko Jovanović iz Nacionalne ekološke asocijacije (NEA) i dodaje da su istovremeno vladine agencije smanjile broj kategorija zagađenja sa tri na dve, čime najzagađeniji gradovi poput Novog Pazara i Smedereva više ne izgledaju toliko loše - bar na papiru. "Ipak, pun izveštaj o stanju vazduha nije dostupan javnosti", ukazuje Jovanović. Vlada Srbije je nedavno usvojila Uredbu o utvrđivanju liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Jovanović: Vazduh u Srbiji je čist samo tamo gde se ne meri

Jovanović: Vazduh u Srbiji je čist samo tamo gde se ne meri

N1 Info pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SmederevoNišNovi PazarVlada SrbijeNovi Sad

Najnovije vesti »

Jovanović: Vazduh u Srbiji je čist samo tamo gde se ne meri

Jovanović: Vazduh u Srbiji je čist samo tamo gde se ne meri

N1 Info pre 58 minuta
Beogradski vodovod: Tri novobeogradska bloka sutra bez vode

Beogradski vodovod: Tri novobeogradska bloka sutra bez vode

Insajder pre 18 minuta
Politiko: Fico zabrinut zbog Trampovog ponašanja tokom susreta u Mar-a-Lagu

Politiko: Fico zabrinut zbog Trampovog ponašanja tokom susreta u Mar-a-Lagu

Insajder pre 33 minuta
Švedska razmišlja o promeni valute

Švedska razmišlja o promeni valute

N1 Info pre 38 minuta
Kiša stiže sa zapada i tokom noći zahvata veći deo Srbije

Kiša stiže sa zapada i tokom noći zahvata veći deo Srbije

N1 Info pre 18 minuta