Suđenje aktivistima ponovo odloženo: Svi čekaju 5. maj (FOTO, VIDEO)

Moj Novi Sad pre 12 minuta
Suđenje aktivistima ponovo odloženo: Svi čekaju 5. maj (FOTO, VIDEO)

Glavni pretres u slučaju 12 aktivista iz Pokreta slobodnih građana (PSG) i organizacije Studenti protiv autoritarne vlasti (STAV), kojima se sudi za pripremu dela protiv ustavnog poretka, ponovo je odložen.

Novo ročište zakazano je za 5. maj. Ovog puta, suđenje je odloženo jer je tužilac Josimović obavestio sud podneskom da je zbog iznenadne bolesti sprečen da prisustvuje glavnom pretresu. Advokat odbrane, Vladimir Horovic, zatražio je da se ukine pritvor okrivljenima kojima se sudi u odsustvu, ističući da se to može uraditi van glavnog pretresa. Prethodno ročište je odloženo jer su branioci okrivljenih tražili izuzeće nadležnih tužilaca na ovom slučaju, ali Viši sud
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

Suđenje novosadskim studentima i aktivistima odloženo zbog bolesti tužioca

Suđenje novosadskim studentima i aktivistima odloženo zbog bolesti tužioca

Serbian News Media pre 17 minuta
Odloženo suđenje novosadskim aktivistima, bolest tužioca produžila agoniju

Odloženo suđenje novosadskim aktivistima, bolest tužioca produžila agoniju

Luftika pre 23 minuta
Odložen glavni pretres u slučaju protiv novosadskih studenata i aktivista, građani se okupili ispred zgrade suda

Odložen glavni pretres u slučaju protiv novosadskih studenata i aktivista, građani se okupili ispred zgrade suda

Insajder pre 1 sat
Odloženo suđenje novosadskim aktivistima, traži se ukidanje poternice

Odloženo suđenje novosadskim aktivistima, traži se ukidanje poternice

Radio 021 pre 1 sat
Ponovo odloženo suđenje optuženim članovima PSG-a i Stava u Višem sudu u Novom Sadu

Ponovo odloženo suđenje optuženim članovima PSG-a i Stava u Višem sudu u Novom Sadu

Blic pre 53 minuta
Odloženo suđenje aktivistima zbog bolesti tužioca Josimovića

Odloženo suđenje aktivistima zbog bolesti tužioca Josimovića

NoviSad.com pre 32 minuta
Suđenje aktivistima i studentima u Novom Sadu, protest podrške ispred suda

Suđenje aktivistima i studentima u Novom Sadu, protest podrške ispred suda

Moj Novi Sad pre 53 minuta
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Macut razgovarao sa upravom VMA o listama čekanja

Macut razgovarao sa upravom VMA o listama čekanja

N1 Info pre 12 minuta
Jelena Ćuruvija traži ocenu ustavnosti ZKP i razrešenje sudija koje su donele oslobađajuću presudu

Jelena Ćuruvija traži ocenu ustavnosti ZKP i razrešenje sudija koje su donele oslobađajuću presudu

Beta pre 3 minuta
Macut razgovarao sa upravom VMA o listama čekanja

Macut razgovarao sa upravom VMA o listama čekanja

Beta pre 13 minuta
Macut: Razmatramo mogućnost da se VMA uključi u rešavanje liste čekanja za ortopediju

Macut: Razmatramo mogućnost da se VMA uključi u rešavanje liste čekanja za ortopediju

NIN pre 18 minuta
BIRODI: Novinarska kontrola vlasti slaba u intervjuima sa predsednikom Srbije Vučićem

BIRODI: Novinarska kontrola vlasti slaba u intervjuima sa predsednikom Srbije Vučićem

Serbian News Media pre 12 minuta