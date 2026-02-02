Suđenje aktivistima ponovo odloženo: Svi čekaju 5. maj (FOTO, VIDEO)

Glavni pretres u slučaju 12 aktivista iz Pokreta slobodnih građana (PSG) i organizacije Studenti protiv autoritarne vlasti (STAV), kojima se sudi za pripremu dela protiv ustavnog poretka, ponovo je odložen.

Novo ročište zakazano je za 5. maj. Ovog puta, suđenje je odloženo jer je tužilac Josimović obavestio sud podneskom da je zbog iznenadne bolesti sprečen da prisustvuje glavnom pretresu. Advokat odbrane, Vladimir Horovic, zatražio je da se ukine pritvor okrivljenima kojima se sudi u odsustvu, ističući da se to može uraditi van glavnog pretresa. Prethodno ročište je odloženo jer su branioci okrivljenih tražili izuzeće nadležnih tužilaca na ovom slučaju, ali Viši sud