Novosadski studenti pozivaju na protest protiv Mrdićevih zakona: "Ovo je pitanje slobode, ne pristajemo na tužilaštvo pod kontrolom vlasti"

Studenti Univerziteta u Novom Sadu pozvali su građane da im se pridruže na protestu koji sutra, 2. februara organizuju advokati, sudije i tužioci iz Novog Sada zbog usvajanja takozvanih Mrdićevih zakona.

U objavi na Instagramu studenti su precizirali da protest počinje u 11 časova ispred suda u Sutjeskoj ulici. „Jedna od glavnih poslednica usvajanja Mrdićevih zakona je faktičko ukidanje Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK). Samo neki od predmeta kojima se bavi TOK su: Nadstrešnica, Generalštab, klan Veljka Belivuka. Još jedna posledica pravosudnih zakona koje je predložio SNS poslanik Uglješa Mrdić je stavljanje Tužilaštva za organizovani kriminal pod direktnu