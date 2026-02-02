FOTO, VIDEO: Protest zbog "Mrdićevih zakona" u Novom Sadu: "Direktan napad na pravosuđe"

Ispred zgrade suda u Novom Sadu počeo je protest tužioca, sudija i advokata zbog usvajanja takozvanih "Mrdićevih zakona".

Deo zaposlenih u sudskoj zgradi se u 11 časova pridružio okupljenima ispred. Okupljeni građani su blokirali Sutjesku ulicu ispred zgrade suda. Okupljenima se obratio advokat Srđan Popović, koji je istakao da "nezavisno sudstvo smeta samo onima koji se boje zakona". "Ovo što se sada dešava nije reforma, to je direktan napad na pravosuđe, i zato nam je danas potrebno naše jedinstvo. Jedinstvo svih sudija, jedinstvo svih tužilaca, jedinstvo svih advokata i jedinstvo