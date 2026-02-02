FOTO, VIDEO: Protest zbog "Mrdićevih zakona" u Novom Sadu: "Direktan napad na pravosuđe"

Radio 021 pre 58 minuta  |  021.rs
FOTO, VIDEO: Protest zbog "Mrdićevih zakona" u Novom Sadu: "Direktan napad na pravosuđe"

Ispred zgrade suda u Novom Sadu počeo je protest tužioca, sudija i advokata zbog usvajanja takozvanih "Mrdićevih zakona".

Deo zaposlenih u sudskoj zgradi se u 11 časova pridružio okupljenima ispred. Okupljeni građani su blokirali Sutjesku ulicu ispred zgrade suda. Okupljenima se obratio advokat Srđan Popović, koji je istakao da "nezavisno sudstvo smeta samo onima koji se boje zakona". "Ovo što se sada dešava nije reforma, to je direktan napad na pravosuđe, i zato nam je danas potrebno naše jedinstvo. Jedinstvo svih sudija, jedinstvo svih tužilaca, jedinstvo svih advokata i jedinstvo
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Protest protiv usvajanja „Mrdićevih zakona“: Sudije, tužioci i advokati ispred suda u Novom Sadu

Protest protiv usvajanja „Mrdićevih zakona“: Sudije, tužioci i advokati ispred suda u Novom Sadu

Insajder pre 42 minuta
"Nisu reforma, već napad": U Novom Sadu protest pravosuđa protiv "Mrdićevih zakona"

"Nisu reforma, već napad": U Novom Sadu protest pravosuđa protiv "Mrdićevih zakona"

N1 Info pre 38 minuta
UŽIVO Protest u Novom Sadu: Tužioci, sudije, advokati protiv Mrdićevih zakona (FOTO; VIDEO)

UŽIVO Protest u Novom Sadu: Tužioci, sudije, advokati protiv Mrdićevih zakona (FOTO; VIDEO)

Danas pre 53 minuta
Ispražnjen Viši sud u Novom Sadu: TOK zavisi od Mrdićevih zakona

Ispražnjen Viši sud u Novom Sadu: TOK zavisi od Mrdićevih zakona

Vreme pre 38 minuta
Novosadski studenti pozivaju na protest protiv Mrdićevih zakona: "Ovo je pitanje slobode, ne pristajemo na tužilaštvo pod…

Novosadski studenti pozivaju na protest protiv Mrdićevih zakona: "Ovo je pitanje slobode, ne pristajemo na tužilaštvo pod kontrolom vlasti"

Pravda pre 2 sata
Danas protest ispred suda u Novom Sadu zbog usvajanja Mrdićevih zakona

Danas protest ispred suda u Novom Sadu zbog usvajanja Mrdićevih zakona

Mašina pre 3 sata
Osvrt na januar: Epilog krize u NIS-u, „Mrdićevi zakoni“, blokada pravosuđa i snežno nevreme (FOTO/VIDEO)

Osvrt na januar: Epilog krize u NIS-u, „Mrdićevi zakoni“, blokada pravosuđa i snežno nevreme (FOTO/VIDEO)

Insajder pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Politika, najnovije vesti »

Manojlović: I padu prošle vlasti je prethodila reforma pravosuđa

Manojlović: I padu prošle vlasti je prethodila reforma pravosuđa

N1 Info pre 23 minuta
Pavlović: Radnicima Beograd puta i Gradske čistoće plate umanjene za 20 odsto jer su odbili da dežuraju u Ćacilendu?

Pavlović: Radnicima Beograd puta i Gradske čistoće plate umanjene za 20 odsto jer su odbili da dežuraju u Ćacilendu?

N1 Info pre 3 minuta
SRCE: Država i bezbednosni aparat da objasne kako je velika količina droge stigla do Kruševca

SRCE: Država i bezbednosni aparat da objasne kako je velika količina droge stigla do Kruševca

N1 Info pre 8 minuta
Pavlović (NPS): Počela politička kažnjavanja u beogradskim javnim preduzećima

Pavlović (NPS): Počela politička kažnjavanja u beogradskim javnim preduzećima

Beta pre 8 minuta
„Negiranje glasova Srba“: Srpska lista podnela žalbu zbog neobjavljivanja izbornih rezultata

„Negiranje glasova Srba“: Srpska lista podnela žalbu zbog neobjavljivanja izbornih rezultata

Danas pre 28 minuta