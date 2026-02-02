Vlada Hrvatske "preuzela" organizaciju dočeka rukometaša - sve zbog Tompsona

Vlada Hrvatske "preuzela" organizaciju dočeka rukometaša - sve zbog Tompsona

Vlada Hrvatska preuzela je organizaciju dočeka hrvatskih rukometaša, koji su osvojili bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu.

Problem je nastao u tome što su rukometaši hteli da im peva Marko Perković Tompson, pevač poznat po tome što koristi ustaški pozdrav "Za dom spremni", dok na njegovim koncertima prisustvuju osobe sa istaknutim ustaškim simbolima. Doček rukometaša trebalo je da organizuje Grad Zagreb, ali je problem nastao upravo sa nastupom Tompsona. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio je da su ranije zabranili Tompsonove nastupe u svim gradskim prostorima, pošto je na
