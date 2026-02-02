Hladno i oblačno širom Srbije

Vesti online pre 1 sat  |  Fonet (A. S.)
Hladno i oblačno širom Srbije

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, ponegde će padati sneg, a najviša dnevna temperatura kretaće se od nula do tri stepena, na istoku zemlje oko minus tri stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Slab sneg će padati ujutro i pre podne, uglavnom na severu i istoku Srbije. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u centralnim i zapadnim, a do večeri i u većini ostalih krajeva. Oblačnost će se najduže zadržati na severu Vojvodine, jugozapadu i jugu Srbije, dok će na istoku zemlјe biti oblačno i tokom naredne noći. U košavskom području duvaće slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlјu povremeno jak istočni i jugoistočni vetar, u ostalim krajevima
