Zaposleni u TOK izašli ispred zgrade tužilaštva u Beogradu protestujući zbog pravosudnih zakona

Beta pre 1 sat

  Zaposleni u Tužilaštvu za organizovani kriminal (TOK) u Beogradu izašli su jutros u devet časova ispred zgrade tužilaštva u Ustaničkoj ulici, protestujući zbog usvajanja pravosudnih zakona na predlog poslanika Srpske napredne stranke (SNS) Uglješe Mrdića.
 

Kolegijum Javnog tužilaštva za organizovani kriminal najavio je da će se protest zaposlenih odvijati "svakodnevno, pre suđenja u trajanju od 10 minuta kako ne bi bila ugrožena prava lica u postupcima koji se vode i funkcionisanje pravosudnog sistema a time i prava građana, budući da nosioci pravosudnih funkcija nemaju pravo na obustavu rada i pravo na štrajk".

"Javni tužioci i svi zaposleni u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, danas su izašli ispred zgrade Posebnog odeljenja za organizovani kriminal u Ustaničkoj 29, u znak protesta zbog donetog seta pravosudnih zakona, a posebno Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu kojim se predviđa da 'javnom tužiocu koji je, u skladu sa Zakonom o javnom tužilaštvu, privremeno upućen u drugo javno tužilaštvo ili u javno tužilaštvo posebne nadležnosti, prestaje privremeno upućivanje u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona", stoji u saopštenju.

Ocenjuje se da je izmenama Zakona o javnom tužilaštvu koje stupaju na snagu 7. februara "načinjen ozbiljan korak unazad u oblasti vladavine prava".

"Postavlja se pitanje kome će pogodovati ova izmena zakona, jer Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal sigurno neće, budući da će u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu odnosno 9. marta, ostati bez 11 upućenih javnih tužilaca, čime će i rad tužilaštva biti ozbiljno ugrožen i gotovo onemogućen", saopštio je Kolegijum Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Juče su se novosadski tužioci, sudije i advokati okupili u 11 časova ispred zgrade suda u Novom Sadu u Sutjeskoj ulici zbog usvajanja seta pravosudnih zakona, a na obustavu rada su pozvale i neke beogradske sudije, kao i advokati.

Set zakona je u petak, 30. januara potpisao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a tome su prethodila kritike zvaničnika Evropske unije.

(Beta, 03.02.2026)

Povezane vesti »

Tužioci i zaposleni u TOK-u protestvovali u Ustaničkoj zbog novih zakona: "Rad tužilaštva će biti ozbiljno ugrožen"

Tužioci i zaposleni u TOK-u protestvovali u Ustaničkoj zbog novih zakona: "Rad tužilaštva će biti ozbiljno ugrožen"

Insajder pre 26 minuta
Zaposleni u TOK protestovali zbog usvojenog seta pravosudnih zakona: "Ozbiljan korak unazad u oblasti vladavine prava"

Zaposleni u TOK protestovali zbog usvojenog seta pravosudnih zakona: "Ozbiljan korak unazad u oblasti vladavine prava"

Newsmax Balkans pre 6 minuta
Zaposleni u Tužilaštvu za organizovani kriminal započeli svakodnevne proteste

Zaposleni u Tužilaštvu za organizovani kriminal započeli svakodnevne proteste

In medija pre 21 minuta
Zaposleni u JTOK protestovali u Ustaničkoj zbog "Mrdićevih zakona": Najavljena okupljanja svakog dana

Zaposleni u JTOK protestovali u Ustaničkoj zbog "Mrdićevih zakona": Najavljena okupljanja svakog dana

N1 Info pre 1 sat
Protest zaposlenih u Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu zbog pravosudnih zakona

Protest zaposlenih u Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu zbog pravosudnih zakona

Slobodna Evropa pre 1 sat
Protest zaposlenih u TOK-u u Ustaničkoj zbog usvojenih pravosudnih zakona

Protest zaposlenih u TOK-u u Ustaničkoj zbog usvojenih pravosudnih zakona

RTS pre 56 minuta
Predstavnici pravosuđa u Vranju bez obustave rada i otpora izvršnoj vlasti

Predstavnici pravosuđa u Vranju bez obustave rada i otpora izvršnoj vlasti

Vranje news pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Organizovani kriminalTužilaštvoSrpska napredna strankaSNS

Društvo, najnovije vesti »

Promocija prvog broja časopisa OMORIKA večeras u KC Gradu

Promocija prvog broja časopisa OMORIKA večeras u KC Gradu

Mašina pre 21 minuta
Kolegijum Vrhovnog javnog tužilaštva: Izmenama pravosudnih zakona dovedena u pitanje samostalnost tužilaštva

Kolegijum Vrhovnog javnog tužilaštva: Izmenama pravosudnih zakona dovedena u pitanje samostalnost tužilaštva

N1 Info pre 26 minuta
Ekološki ustanak podneo Skupštini predlog za razrešenje Vladana Petrova

Ekološki ustanak podneo Skupštini predlog za razrešenje Vladana Petrova

N1 Info pre 21 minuta
Tužioci i zaposleni u TOK-u protestvovali u Ustaničkoj zbog novih zakona: "Rad tužilaštva će biti ozbiljno ugrožen"

Tužioci i zaposleni u TOK-u protestvovali u Ustaničkoj zbog novih zakona: "Rad tužilaštva će biti ozbiljno ugrožen"

Insajder pre 26 minuta
Srbija prihvatila sve ponude za državne dinarske obveznice

Srbija prihvatila sve ponude za državne dinarske obveznice

Bloomberg Adria pre 26 minuta