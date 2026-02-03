Zaposleni u TOK izašli ispred zgrade tužilaštva u Beogradu protestujući zbog pravosudnih zakona

Kolegijum Javnog tužilaštva za organizovani kriminal najavio je da će se protest zaposlenih odvijati "svakodnevno, pre suđenja u trajanju od 10 minuta kako ne bi bila ugrožena prava lica u postupcima koji se vode i funkcionisanje pravosudnog sistema a time i prava građana, budući da nosioci pravosudnih funkcija nemaju pravo na obustavu rada i pravo na štrajk".

"Javni tužioci i svi zaposleni u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, danas su izašli ispred zgrade Posebnog odeljenja za organizovani kriminal u Ustaničkoj 29, u znak protesta zbog donetog seta pravosudnih zakona, a posebno Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu kojim se predviđa da 'javnom tužiocu koji je, u skladu sa Zakonom o javnom tužilaštvu, privremeno upućen u drugo javno tužilaštvo ili u javno tužilaštvo posebne nadležnosti, prestaje privremeno upućivanje u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona", stoji u saopštenju.

Ocenjuje se da je izmenama Zakona o javnom tužilaštvu koje stupaju na snagu 7. februara "načinjen ozbiljan korak unazad u oblasti vladavine prava".

"Postavlja se pitanje kome će pogodovati ova izmena zakona, jer Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal sigurno neće, budući da će u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu odnosno 9. marta, ostati bez 11 upućenih javnih tužilaca, čime će i rad tužilaštva biti ozbiljno ugrožen i gotovo onemogućen", saopštio je Kolegijum Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Juče su se novosadski tužioci, sudije i advokati okupili u 11 časova ispred zgrade suda u Novom Sadu u Sutjeskoj ulici zbog usvajanja seta pravosudnih zakona, a na obustavu rada su pozvale i neke beogradske sudije, kao i advokati.

Set zakona je u petak, 30. januara potpisao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a tome su prethodila kritike zvaničnika Evropske unije.