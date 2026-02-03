Rok za prijavu nelegalnih objekata ističe 5. februara, produženo radno vreme na šalterima za upis

Prijepolje – Opštinska uprava Prijepolje obaveštava građane da je postupak prijave nelegalnih objekata u Republici Srbiji, koji se sprovodi u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, ušao u završnu fazu, te da je krajnji rok za podnošenje zahteva 5. februar.

Zbog velike zainteresovanosti građana, punkt za upis Opštinske uprave Prijepolje radiće produženo radno vreme, svakog radnog dana do 17 časova, kako bi svi zainteresovani imali dovoljno vremena da podnesu neophodnu dokumentaciju. Foto: PP Media Punkt za prijavu nalazi se u prostorijama nekadašnje Dečje zaštite, u Ulici sandžačkih brigada, gde građani mogu dobiti sve potrebne informacije u vezi sa postupkom evidentiranja objekata. Iz Opštinske uprave Prijepolje