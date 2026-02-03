Rok za prijavu nelegalnih objekata ističe 5. februara, produženo radno vreme na šalterima za upis

PP media pre 3 sata
Rok za prijavu nelegalnih objekata ističe 5. februara, produženo radno vreme na šalterima za upis

Prijepolje – Opštinska uprava Prijepolje obaveštava građane da je postupak prijave nelegalnih objekata u Republici Srbiji, koji se sprovodi u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, ušao u završnu fazu, te da je krajnji rok za podnošenje zahteva 5. februar.

Zbog velike zainteresovanosti građana, punkt za upis Opštinske uprave Prijepolje radiće produženo radno vreme, svakog radnog dana do 17 časova, kako bi svi zainteresovani imali dovoljno vremena da podnesu neophodnu dokumentaciju. Foto: PP Media Punkt za prijavu nalazi se u prostorijama nekadašnje Dečje zaštite, u Ulici sandžačkih brigada, gde građani mogu dobiti sve potrebne informacije u vezi sa postupkom evidentiranja objekata. Iz Opštinske uprave Prijepolje
Otvori na ppmedia.rs

Povezane vesti »

Oboren rekord, građani žure zbog rokova Narod ubrzao prijave za legalizaciju objekata, evo koliko je stiglo zahteva

Oboren rekord, građani žure zbog rokova Narod ubrzao prijave za legalizaciju objekata, evo koliko je stiglo zahteva

Dnevnik pre 3 minuta
Danas oboren rekord za legalizaciju objekata: Za sedam sati stiglo preko 166.000 prijava

Danas oboren rekord za legalizaciju objekata: Za sedam sati stiglo preko 166.000 prijava

B92 pre 1 sat
U Kragujevcu evidentirano oko 22.000 prijava za upis bespravnih objekata

U Kragujevcu evidentirano oko 22.000 prijava za upis bespravnih objekata

RTK pre 1 sat
Za upis bespravnih objekata stigle 1.619.273 prijave: Juče više od 150.000

Za upis bespravnih objekata stigle 1.619.273 prijave: Juče više od 150.000

Blic pre 4 sati
Za upis bespravnih objekata stigle 1.619.273 prijave, juče više od 150.000

Za upis bespravnih objekata stigle 1.619.273 prijave, juče više od 150.000

B92 pre 3 sata
Duže radno vreme: U Šapcu gužve za prijave za legalizaciju

Duže radno vreme: U Šapcu gužve za prijave za legalizaciju

Večernje novosti pre 4 sati
Svoj na svome: U Nišu podneto oko 6.000 prijava, poslednji rok 5. februar

Svoj na svome: U Nišu podneto oko 6.000 prijava, poslednji rok 5. februar

Gradski portal 018 pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Prijepolje

Ekonomija, najnovije vesti »

Ministar Popović: Srbija će tokom cele 2026. godine dobijati ruski gas po najboljoj ceni u Evropi

Ministar Popović: Srbija će tokom cele 2026. godine dobijati ruski gas po najboljoj ceni u Evropi

Danas pre 8 minuta
Popović posle sastanka sa Rešetnjikovim: Imaćemo najjeftiniji gas u Evropi

Popović posle sastanka sa Rešetnjikovim: Imaćemo najjeftiniji gas u Evropi

RTV pre 8 minuta
Održan sastanak u Moskvi: Srbija će tokom 2026. dobijati ruski gas po najpovoljnijoj ceni u Evropi

Održan sastanak u Moskvi: Srbija će tokom 2026. dobijati ruski gas po najpovoljnijoj ceni u Evropi

Sputnik pre 18 minuta
Španija postavila rekord u turizmu sa 96,8 miliona posetilaca u 2025. godini

Španija postavila rekord u turizmu sa 96,8 miliona posetilaca u 2025. godini

Biznis.rs pre 13 minuta
Oboren rekord, građani žure zbog rokova Narod ubrzao prijave za legalizaciju objekata, evo koliko je stiglo zahteva

Oboren rekord, građani žure zbog rokova Narod ubrzao prijave za legalizaciju objekata, evo koliko je stiglo zahteva

Dnevnik pre 3 minuta