Pelet toliko tražen da se prodaje samo na džak i to po višim cenama

Povremene nestašice peleta i ograničena prodaja na džakove nastale su zbog toga što je veliki broj domaćinstava prešao sa grejanja električnom energijom na grejanje peletom.

Takođe, građani su sa nabravkom peleta krenuli u septembru i oktobru 2025, kada su zalihe već bile ograničene, što je povećalo uvoz, kaže za RTS profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu Branko Glavonjić. Glavonjić je naveo da se situacija razlikuje od stovarišta do stovarišta i od regiona do regiona. "Najteža situacija u pogledu snabdevanja je u regionima Vojvodine, Šumadije i južne Srbije. U tim regionima postoji mali broj proizvođača, odnosno fabrika za