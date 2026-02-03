Oboren iranski dron koji se približavao američkom nosaču aviona

TEHERAN - Iranski naoružani brodovi približili su se danas američkom tankeru za prevoz nafte u Ormuskom moreuzu i naredili mu da se zaustavi, saznaje Volstrit džurnal (WSJ) od bezbednosih izvora dodajući da je tanker potom ubrzao, nakon čega mu se u pratnji pridružio američki ratni brod.

Kompanija za pomorsku bezbednost "Vanguard Tech" saopštila je da se tankeru, prilikom ulaska u strateški važan moreuz koji spaja Persijski zaliv i Indijski okean, približilo šest iranskih brodova naoružanih mitraljezima kalibra 12,7 milimetara i zatražilo da ugasi motore i pripremi se za ukrcavanje. Prema navodima WSJ-a, američki zvaničnici potvrdili su da su iranski naoružani brodovi pokušali da zaustave tanker pod američkom zastavom, koji je potom bezbedno