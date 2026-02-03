Oboren iranski dron koji se približavao američkom nosaču aviona

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Oboren iranski dron koji se približavao američkom nosaču aviona

TEHERAN - Iranski naoružani brodovi približili su se danas američkom tankeru za prevoz nafte u Ormuskom moreuzu i naredili mu da se zaustavi, saznaje Volstrit džurnal (WSJ) od bezbednosih izvora dodajući da je tanker potom ubrzao, nakon čega mu se u pratnji pridružio američki ratni brod.

Kompanija za pomorsku bezbednost "Vanguard Tech" saopštila je da se tankeru, prilikom ulaska u strateški važan moreuz koji spaja Persijski zaliv i Indijski okean, približilo šest iranskih brodova naoružanih mitraljezima kalibra 12,7 milimetara i zatražilo da ugasi motore i pripremi se za ukrcavanje. Prema navodima WSJ-a, američki zvaničnici potvrdili su da su iranski naoružani brodovi pokušali da zaustave tanker pod američkom zastavom, koji je potom bezbedno
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Da li ovo znači da je sukob počeo?! Amerikanci upravo oborili iranski dron: Hitno se oglasio kapetan

Da li ovo znači da je sukob počeo?! Amerikanci upravo oborili iranski dron: Hitno se oglasio kapetan

Blic pre 2 sata
Vojska SAD oborila iranski dron blizu američkog nosača aviona u Arapskom moru

Vojska SAD oborila iranski dron blizu američkog nosača aviona u Arapskom moru

Insajder pre 3 sata
SAD oborile iransku letelicu koja se približavala nosaču USS “Abraham Linkoln”

SAD oborile iransku letelicu koja se približavala nosaču USS “Abraham Linkoln”

Vesti online pre 3 sata
Rastu tenzije u Arapskom moru: SAD oborile iranski dron

Rastu tenzije u Arapskom moru: SAD oborile iranski dron

Euronews pre 3 sata
Drama u Moreuzu Iranski ratni brodovi za petama američkom tankeru: Posada ignorisala pretnje, a onda je u pomoć pristigla…

Drama u Moreuzu Iranski ratni brodovi za petama američkom tankeru: Posada ignorisala pretnje, a onda je u pomoć pristigla mornarica SAD!

Blic pre 3 sata
Eskalirale tenzije na Bliskom istoku: Američki lovac oborio iranski dron u Arapskom moru, bespilotna letelica srušena blizu…

Eskalirale tenzije na Bliskom istoku: Američki lovac oborio iranski dron u Arapskom moru, bespilotna letelica srušena blizu američkog nosača aviona

Dnevnik pre 3 sata
Oboren iranski dron blizu američkog nosača aviona: Tenzija na Bliskom istoku preti da totalno eskalira

Oboren iranski dron blizu američkog nosača aviona: Tenzija na Bliskom istoku preti da totalno eskalira

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

InđijaTeheranVolstritDronnafta

Svet, najnovije vesti »

Jedan potez promenio bi stanje na frontu: Senator uputio hitan zahtev Trampu, ako ovo uradi, zadaće snažan udarac Putinu

Jedan potez promenio bi stanje na frontu: Senator uputio hitan zahtev Trampu, ako ovo uradi, zadaće snažan udarac Putinu

Blic pre 2 minuta
"Danas su nas Rusi udarili sa 71 raketom i 450 dronova" Dramatična poruka Zelenskog: "Amerikanci su očekivali da će to trajati…

"Danas su nas Rusi udarili sa 71 raketom i 450 dronova" Dramatična poruka Zelenskog: "Amerikanci su očekivali da će to trajati nedelju dana"

Blic pre 27 minuta
Život i smrt saef: Al-islama Od očiglednog naslednika do lica sa poternice: "Mi se borimo ovde u Libiji, mi umiremo ovde u…

Život i smrt saef: Al-islama Od očiglednog naslednika do lica sa poternice: "Mi se borimo ovde u Libiji, mi umiremo ovde u Libiji"

Blic pre 12 minuta
Trampov zet najveća nada za prekid sukoba: Oglasila se Bela kuća, Vitkof i Kušner spremni za pregovore sa Rusijom i Ukrajinom…

Trampov zet najveća nada za prekid sukoba: Oglasila se Bela kuća, Vitkof i Kušner spremni za pregovore sa Rusijom i Ukrajinom

Blic pre 7 minuta
Postoje tri opcije – jedna je Treći put: Evropa je sama, šta dalje?

Postoje tri opcije – jedna je Treći put: Evropa je sama, šta dalje?

Danas pre 1 sat