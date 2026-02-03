Stižu kiša i pljuskovi, vetar će imati olujne udare, evo i kada: Otkrivamo preti li Srbiji novo zahlađenje

Širom Srbije je otoplilo. Temperature dostižu 10 stepeni, u Beogradu je 7, a najtoplije je u Valjevu sa 14 stepeni. I dalje je hladno na severu Vojvodine, u Subotici je 1°C. Zlatibor meri 8, Sjenica 7, a Kopaonik 0°C. U minisu je i dalje istok Srbije, u ledeni dan, a Negotin i Zaječar mere -3°C. Duva pojačan jugoistočni vetar. Srbiju narednih dana očekuje znatno toplije vreme. Očekuju se česta prolazna naoblačenja sa kišom i pljuskovima. Već sutra se očekuju kiša i