Vremenska prognoza za četvrtak, 5. februar: Sutra u većem delu Srbije promenljivo oblačno

Beta pre 1 sat

U većem delu Srbije će sutra biti promenljivo oblačno, a u košavskom području i na planinama i vetrovito, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne i uveče u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji ponegde će biti kratkotrajna kiša. U Timočkoj Кrajini tokom celog dana oblačno, tmurno i hladno, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom. Duvače slab i umeren vetar, u košavskom području i na planinama i jak južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima.Najniža temperatura će se kretati od minus tri u Timočkoj Кrajini do sedam stepeni na jugu Srbije, a najviša u većini mesta od 10 do 14 stepeni, na istoku zemlje oko dva stepena.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno i vetrovito, uz umeren i jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura će se kretati od tri do pet stepeni a najviša od 10 do 12 stepeni.

U Srbiji će u petak u većem delu zemlje biti toplije, pre podne malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne i uveče prolazno naoblačenje sa jugozapada koje će usloviti mestimično kišu, na visokim planinama i sneg. U Timočkoj Кrajini zadržaće se tokom celog dana oblačno, tmurno i hladnije.

U subotu će biti oblačno, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama i sa slabim snegom. U nedelju ujutru kiša, a na visokim planinama sneg se očekuje samo na jugu Srbije, dok će tokom dana padavine postati retka pojava i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Zatim će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, dok se sneg očekuje na planinama i u Timočkoj Кrajini, gde će doći do stvaranja manjeg snežnog pokrivača početkom sledeće sedmice. U košavskom području ponovo uspostavljanje i pojačanje jugoistočnog vetra.

Biometeorološka prognoza za četvrtak, 5. februar 2026:

Kardiovaskularnim i psihičkim bolesnicima, kao i osobama sa respiratornim obolјenjima se i dalјe savetuje izvesna opreznost. Promenlјivo raspoloženje i glavobolјa su mogući kod meteoropata.

(Beta, 04.02.2026)

