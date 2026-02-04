Mali se u Dubaiju sastao sa šeikom bin Zajedom: "Ponosan sam na odnose koje gradimo" (video)

Svetski samit vlada u Dubaiju predstavlja skup političkih lidera sa ciljem globalne saradnje Ministar finansija Siniša Mali sastao se sa predsednikom UAE, šeikom Muhamed bin Zajed al Nahjanom Na marginama Svetskog samita vlada u Dubaiju ministar finansija Siniša Mali sastao se sa predsednikom Ujedinjeni Arapski Emirati, šeikom Muhamed bin Zajed al Nahjan. Mali je na svom Instagram profilu naveo da je imao čast da se sretne sa jednim od najvažnijih savremenih lidera