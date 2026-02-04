Mali se u Dubaiju sastao sa šeikom bin Zajedom: "Ponosan sam na odnose koje gradimo" (video)

Blic pre 49 minuta
Mali se u Dubaiju sastao sa šeikom bin Zajedom: "Ponosan sam na odnose koje gradimo" (video)
Svetski samit vlada u Dubaiju predstavlja skup političkih lidera sa ciljem globalne saradnje Ministar finansija Siniša Mali sastao se sa predsednikom UAE, šeikom Muhamed bin Zajed al Nahjanom Na marginama Svetskog samita vlada u Dubaiju ministar finansija Siniša Mali sastao se sa predsednikom Ujedinjeni Arapski Emirati, šeikom Muhamed bin Zajed al Nahjan. Mali je na svom Instagram profilu naveo da je imao čast da se sretne sa jednim od najvažnijih savremenih lidera
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Mali iz Dubaija: Još jedna zemlja potvrdila učešće na EXPO 2027 FOTO/VIDEO

Mali iz Dubaija: Još jedna zemlja potvrdila učešće na EXPO 2027 FOTO/VIDEO

B92 pre 59 minuta
Mali se u Dubaiju sastao sa ministrom Mauricijusa: "Radujem se njihovom dolasku na EXPO 2027"

Mali se u Dubaiju sastao sa ministrom Mauricijusa: "Radujem se njihovom dolasku na EXPO 2027"

B92 pre 59 minuta
Mali: Sutra isplata uvećanih plata zaposlenima u javnoj upravi

Mali: Sutra isplata uvećanih plata zaposlenima u javnoj upravi

Insajder pre 2 sata
Kada će biti isplaćene uvećane plate zaposlenima u javnoj upravi, a kada policiji i prosveti?

Kada će biti isplaćene uvećane plate zaposlenima u javnoj upravi, a kada policiji i prosveti?

Danas pre 1 sat
Ministar Mali najavio: Sutra isplata uvećanih plata zaposlenima u javnoj upravi

Ministar Mali najavio: Sutra isplata uvećanih plata zaposlenima u javnoj upravi

Dnevnik pre 1 sat
Sutra i preksutra na račun ležu veće plate: Ministar Mali najavio povišice u ova tri sektora

Sutra i preksutra na račun ležu veće plate: Ministar Mali najavio povišice u ova tri sektora

Kurir pre 1 sat
Butan potvrdio učešće na Ekspu: Do sada već 135 zemalja stiže na izložbu u Beograd

Butan potvrdio učešće na Ekspu: Do sada već 135 zemalja stiže na izložbu u Beograd

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ujedinjeni Arapski EmiratiSiniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

ISTIČE ROK za upis prava svojine na nepokretnosti: U Kragujevcu podneto 22.000 zahteva

ISTIČE ROK za upis prava svojine na nepokretnosti: U Kragujevcu podneto 22.000 zahteva

InfoKG pre 4 minuta
Zijin nepogrešivo njuši zlato: Ulaže još pet miliona dolara u australijsko kopanje na Rogozni

Zijin nepogrešivo njuši zlato: Ulaže još pet miliona dolara u australijsko kopanje na Rogozni

Ekapija pre 4 minuta
Ilon Mask postao prvi čovek u istoriji sa bogatstvom većim od 800 milijardi dolara

Ilon Mask postao prvi čovek u istoriji sa bogatstvom većim od 800 milijardi dolara

Insajder pre 29 minuta
Minimalne zarade u 2026. godini: Koje zemlje Evrope plaćaju najviše i gde je tu Srbija?

Minimalne zarade u 2026. godini: Koje zemlje Evrope plaćaju najviše i gde je tu Srbija?

Nova ekonomija pre 59 minuta
Koliko čokolade može da se prenese preko granice?

Koliko čokolade može da se prenese preko granice?

Kamatica pre 44 minuta