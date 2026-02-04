Mali sa ministrom privrede i turizma Dubaija i predsednikom DWTC, osnivača GITEX-a

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Mali sa ministrom privrede i turizma Dubaija i predsednikom DWTC, osnivača GITEX-a

DUBAI - Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali razgovarao je danas na Svetskom samitu vlada u Dubaiju sa ministrom privrede i turizma grada Dubaija Helal Said Al Marijem, koji je i predsednik Svetskog trgovinskog centra Dubai, inače osnivača GITEX-a.

Mali je na svom Instagram nalogu naveo da je GITEX jedan od najvećih događaja u oblasti tehnologije i visokih tehnologija u svetu, koji je potpuno u skladu sa strateškim pravcima Srbije u oblasti digitalizacije, tehnološkog razvoja i inovacija. "Zato nam je posebno zadovoljstvo što će sledeće godine biti održan GITEX Serbia 2027", najveći međunarodni tehnološki događaj ikada održan u našoj zemlji", istakao je on. Ocenio je da će taj događaj doneti snažan ekonomski
