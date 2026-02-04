Mali sa ministrom privrede i turizma Dubaija: Osnivač GITEX-a koji će 2027. biti u Srbiji FOTO

B92
Mali sa ministrom privrede i turizma Dubaija: Osnivač GITEX-a koji će 2027. biti u Srbiji FOTO

Ministar finansija Siniša Mali sastao se danas u Dubaiju, gde učestvuje na Svetskom samitu Vlada (WGS), sa ministrom privrede i turizma grada Dubaija Helal Said Al Marijem, a koji je i predsednik Svetskog trgovinskog centra Dubai koji je osnivač GITEX-a.

"GITEX je jedan od najvećih događaja u oblasti tehnologije i visokih tehnologija u svetu, koji je potpuno u skladu sa strateškim pravcima Srbije u oblasti digitalizacije, tehnološkog razvoja i inovacija. Zato nam je posebno zadovoljstvo što će sledeće godine biti održan 'GITEX Serbia 2027', najveći međunarodni tehnološki događaj ikada održan u našoj zemlji", napisao je Mali na Instagramu. Taj događaj će doneti snažan ekonomski efekat kroz turizam, usluge,
