Danas u Skupštini prva sednica Komisije za reviziju biračkog spiska

Prva sednicu Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, zakazana je za danas, saopštila je skupština Srbije.Sednicu je sazvala predsednica skupštine Ana Brnabić za 10.00 sati.

Skupština je 28. januara izabrala članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, među kojima su predstavnici poslaničkih grupa vlasti i opozicije i organizacija civilnog društva. Formiranje te komisije predviđeno je izmenama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku usvojenim 7. novembra prošle godine u skladu s preporukama Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava ( ODIHR). Time je