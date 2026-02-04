Brnabić: Birački spisak najažurniji do sada, vlast nema šta da krije

BEOGRAD – Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas, uoči početka prve sednice Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, da je ovaj dokument najažurniji do sada i da predstavlja rezultat dvanaestogodišnjeg rada na modernizaciji uprave.

Brnabić je istakla da je formiranje Komisije važan korak kako bi građani uvideli da birački spisak ne predstavlja problem u izbornom procesu. Prema njenim rečima, uvođenje e-Uprave omogućilo je da podaci postanu lako proverljivi i transparentni, uprkos prirodnim promenama koje se svakodnevno dešavaju. – Važno je zbog građana da vide da je istina sve ono što smo pričali svih ovih godina, a to je da birački spisak nije problem i da nemamo šta da krijemo, izjavila je