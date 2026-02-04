Produžen rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata

Ilustracija (Foto: Shutterstock.com/Lumpang Moonmuang) Rok za podnošenje prijava za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima produžen je još tri dana, objavila je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije. - Usled velike zainteresovanosti za podnošenje prijava, koja je uzrokovala preopterećenje sistema "Svoj na svome", rok za podnošenje prijava produžava se za tri dodatna dana i ističe 9. februara 2026. godine u 00.00 časova - navodi se u