JANAF-u produžena licenca OFAK-a do 20. marta

ZAGREB - JANAF d.d. je, u saradnji sa Vladom Hrvatske, obezbedio licencu koju je izdao OFAK-a, koja je važeća do 20. marta, saopštila je danas Uprava društva, na čelu sa predsednikom Stjepanom Adanićem i članovima Vladislavom Veselicom i Ivanom Barbarićem.

Licenca omogućava nesmetano sprovođenje svih aktivnosti vezanih za izvršenje Ugovora o transportu sirove nafte sa kompanijom NIS a.d, čime je zagarantovana stabilnost ključnih energetskih tokova u skladu sa međunarodnim obavezama. Uprava JANAF-a ističe da odluka američke administracije potvrđuje odgovorno poslovanje društva i usklađenost aktivnosti sa poslovnim i strateškim ciljevima Hrvatske i Evropske unije.