JANAF-u produžena licenca OFAK-a do 20. marta

RTV pre 47 minuta  |  Tanjug
JANAF-u produžena licenca OFAK-a do 20. marta

ZAGREB - JANAF d.d. je, u saradnji sa Vladom Hrvatske, obezbedio licencu koju je izdao OFAK-a, koja je važeća do 20. marta, saopštila je danas Uprava društva, na čelu sa predsednikom Stjepanom Adanićem i članovima Vladislavom Veselicom i Ivanom Barbarićem.

Licenca omogućava nesmetano sprovođenje svih aktivnosti vezanih za izvršenje Ugovora o transportu sirove nafte sa kompanijom NIS a.d, čime je zagarantovana stabilnost ključnih energetskih tokova u skladu sa međunarodnim obavezama. Uprava JANAF-a ističe da odluka američke administracije potvrđuje odgovorno poslovanje društva i usklađenost aktivnosti sa poslovnim i strateškim ciljevima Hrvatske i Evropske unije.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

I Janafu produžena licenca OFAC-a, nastavlja se isporuka nafte NIS-u

I Janafu produžena licenca OFAC-a, nastavlja se isporuka nafte NIS-u

Nova ekonomija pre 36 minuta
Janafu produžena licenca: Nastavlja se isporuka NIS-u

Janafu produžena licenca: Nastavlja se isporuka NIS-u

Sputnik pre 16 minuta
Nastavlja se isporuka nafte NIS-u, JANAF-u produžena licenca

Nastavlja se isporuka nafte NIS-u, JANAF-u produžena licenca

Danas pre 32 minuta
Janaf dobio američku licencu, nafta može do NIS-a

Janaf dobio američku licencu, nafta može do NIS-a

Vesti online pre 7 minuta
Kompaniji JANAF do 20. marta OFAK produžio licencu za transport nafte NIS

Kompaniji JANAF do 20. marta OFAK produžio licencu za transport nafte NIS

Newsmax Balkans pre 12 minuta
Janaf-u produžena licenca OFAC-a do 20. marta

Janaf-u produžena licenca OFAC-a do 20. marta

Euronews pre 22 minuta
Jadranskom naftovodu produžena licenca OFAC-a do 20. marta

Jadranskom naftovodu produžena licenca OFAC-a do 20. marta

Insajder pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaEvropska UnijaZagrebnaftaJANAF

Ekonomija, najnovije vesti »

Sastanak poljoprivrednih udruženja koja protestuju najavljen za večeras u Mrčajevcima

Sastanak poljoprivrednih udruženja koja protestuju najavljen za večeras u Mrčajevcima

Insajder pre 16 minuta
U Mrčajevcima večeras sastanak poljoprivrednika u blokadi

U Mrčajevcima večeras sastanak poljoprivrednika u blokadi

N1 Info pre 26 minuta
I Janafu produžena licenca OFAC-a, nastavlja se isporuka nafte NIS-u

I Janafu produžena licenca OFAC-a, nastavlja se isporuka nafte NIS-u

Nova ekonomija pre 36 minuta
Popusti na sve strane, ali cene na upit: Da li se isplati platiti kartu za Sajam turizma da bi se dobilo isto što i u agenciji…

Popusti na sve strane, ali cene na upit: Da li se isplati platiti kartu za Sajam turizma da bi se dobilo isto što i u agenciji ili onlajn?

Danas pre 22 minuta
Srbija izvozi goveđe i ovčije meso u daleku zemlju

Srbija izvozi goveđe i ovčije meso u daleku zemlju

Kamatica pre 11 minuta