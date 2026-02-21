Janaf-u produžena licenca - Nastavlja sa isporukom nafte NIS-u

Ekapija pre 59 minuta
Janaf-u produžena licenca - Nastavlja sa isporukom nafte NIS-u

Ilustracija (Foto: Shutterstock/BalkansCat) JANAF je dobio pruženje licence od OFAC-a, kojom se odobrava učešće u aktivnostima koje su uobičajene i neophodne za transport nafte u okviru sprovođenja Sporazuma o transportu nafte zaključenog sa kompanijom NIS, do 20. marta 2026. godine, saopšteno je na zvaničnom sajtu JANAF-a.

Podsećanja radi, Ministarstvo finansija Sjedinjenih Država je 10. januara 2025. godine uvelo paket sankcija energetskom sektoru Ruske Federacije zbog vojnih akcija Ruske Federacije na teritoriji Ukrajine, koji ima za cilj dalje ograničavanje poslovanja i prihoda ruskih energetskih kompanija. - Puna primena paketa sankcija počela je 27. februara 2025. godine. Sankcije obuhvataju i kompaniju NIS, sa kojom je JANAF zaključio ugovor o transportu sirove nafte za period
Ključne reči

Ukrajinanaftanaftna industrija srbijeJANAFofac

