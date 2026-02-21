Vučić tvrdi da Srbija neće imati probleme u snabdevanju naftom i naftnim derivatima

Nedeljnik pre 2 sata
Vučić tvrdi da Srbija neće imati probleme u snabdevanju naftom i naftnim derivatima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas u Kladovu izjavio da država neće imati problema sa snabdevanjem naftom i naftnim derivatima.

On je, tokom razgovora s građanima tako odgvorio na pitanje o budućnosti Naftne industrije Srbije (NIS), koja je pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog udela u njoj. „Dobili smo licencu (za rad od američke administracije) do 20. marta, ali ćemo se boriti i gledaćemo da sačuvamo i rad rafinerije i da kroz NIS obezbeđujemo rast cele privrede“, rekao je Vučić. Prema njegovim rečima, kada je reč o snabdevanju naftom i naftnim derivatima, „neće biti problema“.
