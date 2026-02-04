"Batut" objavio broj obolelih od raka za 2024. godinu, Srbija četvrta u Evropi po riziku umiranja od malignih bolesti

Insajder pre 58 minuta
"Batut" objavio broj obolelih od raka za 2024. godinu, Srbija četvrta u Evropi po riziku umiranja od malignih bolesti

U Srbiji su u 2024. godini od svih malignih tumora obolele 41.472 osobe, a iste godine od raka je umrlo 20.314 osoba, navodi se u analizi koju je objavio Institu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" u sklopu današnje objave povodom Svetskog dana borbe protiv raka.

Kako je navedeno, muškarci su najviše obolevali od raka pluća, kolona, rektuma i prostate, a žene od raka dojke, pluća, kolona, rektuma i grlića materice. U 2024. su od raka pluća obolele 6.424 osobe, a umrle 4.842, od raka dojke obolele su 4.544 žene, a preminulo je 1.700 žena, dok je od tumora debelog creva i rektuma obolelo 5.348 osoba, a preminule su 2.543 osobe. Srbija se prema procenama Međunarodne agencije za istraživanje raka svrstava među 40 zemalja Evrope
