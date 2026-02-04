Šta za putnike iz Srbije znači nova odluka EU: Mišljenje dala i Yuta

Evropska komisija odložila je potpunu implementaciju novog EES sistema na granicama Evropske unije, a to će značajno uticati na putovanja u letnjoj sezoni.

Nakon odluke EU da dugonajavljivani sistem bude potpuno primenjen do 10. aprila na granicama zemalja članica, te Švajcarske, Lihtenštajna, Norveške i Islanda, odlučeno je da se da fleksibilnost zemljama i da se puna implementacija odloži za nekoliko meseci. To znači da se planirano potpuno ukidanje pečata u pasošima neće desiti ovog proleća. Prema navodima zvaničnika Evropske komisije, EU će omogućiti državama članicama da privremeno delimično obustave ili