Vremenski rolerkoster u Srbiji: Oglasio se RHMZ, sledi opasna promena vremena

Dok će u većem delu zemlje temperatura dostići 14 stepeni, u TimočkojKrajini zadržaće se ledeni uslovi sa ledenom kišom i snegom, navodi Republički hidrometeorološki zavod u svojoj najnovijoj prognozi.

Danas će u većem delu Srbije biti umereno do potpuno oblačno, vetrovito i toplije nego prethodnih dana. Samo ponegde moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar će biti slab do umeren, dok će u košavskom području i na planinama duvati jak južni i jugoistočni vetar, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju očekuju se olujni udari. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 8 do 14 stepeni Celzijusa. Posebno nepovoljna situacija zadržava se u TimočkojKrajini, gdese